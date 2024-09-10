UCM Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'da saldırıya uğrayan çocuk hastanesini ziyaret etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Rusya'nın saldırısında zarar gördüğü açıklanan çocuk hastanesinde incelemede bulundu.

UCM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başsavcı Kerim Han'ın Ukrayna'ya giderek, Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin ile 8 Temmuz'da füze saldırısından etkilenen Okhmatdyt Ulusal Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Çocuklara yönelik suçlar ve sivil altyapıya yönelik saldırıların UCM'nin temel öncelikleri olduğu ifade edilen paylaşımda, Han ve Kostin'in hastane önünde basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

Görevine 16 Haziran 2021'de başlayan Başsavcı Han, 16 Mart 2022'de Ukrayna'ya ilk ziyaretini yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Han, daha sonra 4 Nisan 2022'de Ukrayna'ya yaptığı bir başka ziyarette başkent Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinde incelemelerde bulunmuştu.

Ukrayna, Rusya'nın 8 Temmuzda Kiev, Kriviy Rig ve Dnipro'ya düzenlenen yoğun füze saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin yaralandığını, Okhmatdyt Ulusal Çocuk Hastanesi'nin zarar gördüğünü açıklamıştı.

UCM'nin Ukrayna soruşturması

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "Meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'ye taraf 41 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

UCM Savcılığı, taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.