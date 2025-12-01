UCM Başsavcısı Kerim Han Hakkındaki Taciz Soruşturması Gecikiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han hakkında yürütülen taciz soruşturmasının gecikmesi, İsrailli yetkililer aleyhine yürütülen soruşturma nedeniyle ABD yaptırımlarıyla boğuşan Mahkeme'nin işleyişindeki belirsizliği körüklüyor.

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, UCM üyelerinden oluşan Taraf Devletler Meclisi'nin (ASP) bir hafta sürecek yıllık toplantıları, Han aleyhine cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın sonucu konusunda belirsizliğin gölgesinde sürüyor.

ASP bürosunun daha önce Han hakkındaki iddiaları araştıran BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin (OIOS) soruşturmayı ekim sonuna kadar tamamlayacağını açıkladığı hatırlatılan haberde, soruşturma sürecinin uzadığı iddialarının ASP ve soruşturmayı yürüten OIOS tarafından açıkça kabul edilmediği belirtildi.

Haberde, Han'ın kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddettiği anlatılırken, soruşturma tamamlanana kadar Han'ın süresiz izne ayrıldığı Mayıs 2025'ten bu yana UCM'nin Başsavcı Vekili tarafından idare edildiği kaydedildi.

Uluslararası hukuk profesörü Sergey Vasiliev'in, Han hakkındaki soruşturmanın geciktiğinin kabul edilmemesi ve bu konuda kamuya açıklama yapılmamasına yönelik eleştirileri aktarılan haberde, ASP'nin yıllık toplantısında bu soruşturmanın gündeme alınmamasına dikkati çekildi.

UCM'nin kendi soruşturma mekanizması atlandı

Han hakkındaki soruşturmanın UCM'nin kendi Bağımsız Gözetim Mekanizması (IOM) atlanarak, ASP Başkanı Paivi Kaukoranta tarafından "muhtemel menfaat çatışmaları" gerekçesiyle alışılmadık bir yöntemle BM'ye havale edildiği ifade edildi.

Haberde, UCM uzmanı Ezequiel Jimenez'in, bir UCM yetkilisi hakkındaki soruşturmanın dışarıdan bir kuruma verilmesine imkan veren bir kuralın bulunmadığı ve söz konusu adımın atılması için yine Mahkeme'nin usul kuralını değiştirmesi veya soruşturmanın BM organına havale edilmesi için istisnai bir karar alınması gerektiği şeklindeki yorumuna yer verildi.

Eski UCM yargıcı ve eski İtalyan savcısı Cuno Tarfusser'in 20 Ekim'de ASP başkanlığına gönderdiği mektupta, Han hakkındaki soruşturmada adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğünün gözetilmediği yönündeki eleştirilerin aktarıldığı haberde, Tarfusser'in "Hiçbir emsal yok, hiçbir usul çerçevesi yok, hiçbir yetki yok ve adil bir yargılamayı destekleyen garantilere saygı yok." şeklindeki ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili İsrailli iki bakana yönelik tutuklama emri çıkarılması talebinin UCM Savcılık Ofisinde hazır olduğu, yardımcı savcıların ABD yaptırımları tehdidi nedeniyle mayıs ayından beri bekleyen talepleri Mahkeme'ye göndermekte isteksiz olduğu belirtildi.