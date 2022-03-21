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Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Demirören Haber Ajansı - Eser Pazarbaşı - Güncel
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Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

ADANA'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede üçlü prizden çıkan yangın, evi küle çevirdi.

ADANA'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede üçlü prizden çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Evi saran dumanları fark edip, dışarı çıkan aile, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede evi saran alevlere tazyikli su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Evde büyük hasara yol açan yangının, ilk belirlemelere göre üçlü prizden kaynaklı elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi

Demirören Haber Ajansı / Eser Pazarbaşı - Güncel

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Yangın, Güncel, Haberler

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