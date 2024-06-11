Üye Girişi
Haberler

Kanser Savaşçıları Derneği, 'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser Savaşçıları Derneği, "Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Kanser Savaşçıları Derneği, "Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Sert'in yürütücülüğünü üstlendiği, negatif meme kanseri tanısı alan bireylerin tanı ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm üretebilmeyi amaçlayan araştırma kapsamında Beşiktaş'taki bir otelde basın toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Sert, burada yaptığı konuşmada, güçlü negatif meme kanseri tanılı hastalarla görüşmelerden, onların sağlık durumları hakkında bilgilendirilmeleri, tanı alma ve tedaviye erişim süreçleri ile sosyal, iş, aile yaşamlarının, üreme fonksiyonlarının nasıl etkilendiği başlıklarında bazı veriler elde edildiğini söyledi.

Rahatsızlığın teşhisi için toplumda yeterince bilinçlenmenin olmadığına dikkati çeken Sert, "Hastanın tanı alma ve tedavi konularında önemli bilgi eksiklikleri var. Örneğin, hastaların tanı alma sürelerinin artması tedavi sürelerini uzatıyor. Hastalarımızın tedavi döneminde bizimle paylaştığı anılarda önemli bir nokta var. Bir gece sosyal medyada, kendisiyle aynı hastalığa yakalanmış kişilerin videosunu izliyor, bu yüzden az daha tedaviden vazgeçiyormuş. Hastalarımızın, tedavi ve tanı sürecinde bize sormasını istiyoruz. Bu sorun da sizlerin aracılığıyla halka ulaşmalı. Çünkü doğru bilgi doktorlardadır. Öte yandan hasta ve yakınlarının psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden tedavi sürecinde desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Genç ve ailede kanser öyküsü olan kadınlarda sıklıkla görülüyor

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez ise üçlü negatif meme kanseri hastalığının genellikle gençlerde görüldüğünü, bunların önemli bir kısmının ailesinde kanser öyküsü mevcut kadınların bulunduğunu anlattı.

Prof. Dr. Sönmez, "Hastalığın genç yaştaki kadınlarda geç evrede teşhis edilmesi ve agresif seyirle ilerlemesi nedeniyle hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine hızlı erişimi daha da önemlidir. Bu noktada Türkiye'de Sağlık Bakanlığı çok değerli ve olumlu adımlar atmaktadır. Klinik çalışmalar, uygun hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine erişimini mümkün kılarken bu süreçte hastaların hekimleri tarafından detaylı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün de eğitim, farkındalık ve psikolojik destek konusunda projelere imza attıklarını kaydetti.

Araştırmanın da bunun bir parçası olduğunu dile getiren Akgün, "Üçlü negatif meme kanseri tanısı konulan kanser hastalarıyla yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen araştırmanın toplumda farkındalık yaratacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Meme Kanseri Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title