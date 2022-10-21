UCLG Başkanı Altay: Önümüzdeki 20 yıl göçler olacak

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Daha büyük refaha ulaşmak için göçler var. İklim değişikliğinden kaynaklı göçlerin dünyada bundan sonraki 20 yıl boyunca daha çok olacağını, insanların suya dahi ulaşmak için göç edeceği şeklinde gündemler var. Şehirlerimizde bir taraftan bunları hazırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru göç meydana gelecek gibi gözüküyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olmasıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Türkiye'ye güzel bir armağan sunduğunu söyledi. Bir basın mensubunun, 'Mülteci sorunu ile ilgili bir projeniz var mı?' sorusuna Altay, Dünya Belediyeler Birliği'nin temel felsefesinin sorunları doğru tespit etmek ve raporlarında gündem oluşturarak dünyada konuşmak olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna'daki savaşa işaret eden Altay, "Ukrayna'dan binlerce insan göç ediyor. Binlerce insan göçmen oldu. Bu kararlarda yerel yönetimlerin bir etkisi yok. Yani savaşlara bizler karar vermiyoruz ama yükünü şehirler çekiyor. Dolayısıyla şehirler bir arada olarak, bunun dünya gündeminde bulunmasını, Birleşmiş Milletler nezdinden yürütülmesiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Bu göç meselesini, biz de bulunduğumuz her alanda, Türkiye'nin göç konusundaki politikaları, şehrimizde yaşayan göçmenlerle ilgili yapmış olduğumuz söz modellerini de anlatma fırsatı buluyoruz. Tabi, bizim bir yaptırım gücümüz yok. Kimseye talimat verme imkanımız yok ama biz şehirler olarak bunu nasıl gündemde tutacağımızı, sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi ne olması gerektiğini, dünyanın diğer bölgelerindeki göçmen sorunlarıyla birlikte tartışıyoruz. Tabi bu göçmen meselesi sadece savaşlardan kaynaklı göç yok. Daha büyük refaha ulaşmak için göçler var. İklim değişikliğinden kaynaklı göçlerin, dünyada bundan sonraki 20 yıl boyunca daha çok olacağını, insanların suya dahi ulaşmak için göç edeceğini şeklinde gündemler var. Şehirlerimizde bir taraftan bunları hazırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç meydana gelecek gibi gözüküyor. Bunlar en önemli önceliğimizdeki gündem maddelerimiz. İnşallah dünya konseyinde bunu çok daha detaylı konuşma fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.