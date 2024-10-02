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Uçhisar Kalesi, 211 Bin Turistin Ziyaret Noktası Oldu

Uçhisar Kalesi, 211 Bin Turistin Ziyaret Noktası Oldu
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Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Uçhisar Kalesi, 2023 yılının ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, kalenin tarihteki önemine ve bölgeye olan ilgiye dikkat çekti.

Kapadokya'nın gözde seyir alanlarından kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Uçhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'nın en büyük peribacası özelliğini taşıyan, 179 metre yüksekliğe sahip Uçhisar Kalesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği turizm alanları arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin en iyi izlenebildiği seyir noktalarından olan kale, yılın tüm zamanları ziyarete açık tutuluyor.

Uçhisar Kalesi'ni yılın ocak-eylül dönemindeyaklaşık 211 bin konuk ziyaret etti.

Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistleri ağırlıyor.

Kaleyi, 2023'te yaklaşık 288 bin turist ziyaret ederek bölgenin manzarasını izlemişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çevre sakinlerince barınak olarak kullanılan kalenin Kapadokya'nın zirve noktası olduğunu, her yıl bölgeye gelen turistlerden bir çoğunu beldelerinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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