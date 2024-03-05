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Uçamayan Şahin Tedavi Edildi ve Doğaya Salındı

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Düzce'de uzun süren açlığa bağlı olarak kas erimesi yaşadığı için uçamayan şahin, tedavi edildikten sonra yeniden uçma kabiliyetine kavuştu ve doğaya salındı.

Düzce'de uzun süren açlığa bağlı olarak kas erimesi yaşadığı için uçamayan şahin, yeniden gökyüzüne kanat çırptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun süre açlık sonucu göğüs ve kanat kasları eridiği için uçma kabiliyetini yitiren "bayağı" türündeki şahinin tedavisi tamamlandı.

Veteriner hekimlerin uyguladığı tedavi, egzersizler ve eğitimler sonucu yeniden uçmaya başlayan şahin, doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

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