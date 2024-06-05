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Uçakta alkol tüketimi uyku ve kalp atışlarını etkiliyor

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Bilim insanları, uçak ortamında alkol tüketildikten sonra uyumanın kandaki oksijeni düşürerek kalp atışlarını arttırdığını ortaya koydu. Araştırmada, alkol tüketen kişilerin alçak hava basıncına maruz kaldıkları için kanlarındaki oksijen seviyesinin düştüğü ve kalp atışlarının arttığı gözlendi.

Bilim insanları, hava basıncının düştüğü uçak ortamında alkol tükettikten sonra uyumanın kandaki oksijeni deniz seviyesindeki şartlara göre daha fazla düşürerek kalp atışlarını arttırdığını ortaya koydu.

Thorax dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar uçak seyahatlerinde alkol tüketimi ile uyku arasındaki bağlantıyı inceledi.

Araştırmacılar, uçuş sırasında alkol tükettikten sonra uyuyanların alçak hava basıncına maruz kaldıkları için kanlarındaki oksijen seviyesinin düşerken kalp atışlarının arttığını saptadı.

Araştırma kapsamında, yaşları 18 ile 40 arasında değişen 48 kişi 2 gruba ayrılırken bir grubun standart basınç, diğer grubun ise alçak basınçlı uyku laboratuvarlarında alkol alarak uyuması sağlandı.

Bilim insanları, deniz seviyesinde alkol tüketen kişilerin kandaki oksijen seviyesi yüzde 96'dan 95'e düşerken, alçak basınç ortamında bu oranın yüzde 85'e düştüğü sonucuna ulaştı.

Öte yandan, deniz seviyesinde dakikada ortalama 64 olan kalp atışlarının ise alçak basınç ve alkolün etkisiyle 88'e çıktığı gözlemlendi.

Bilim insanları, araştırma bulgularının kalp ve akciğer hastalarını olumsuz etkileyeceğini vurgularken havayolu şirketlerine de özellikle uzun mesafe uçuşlarında alkol servisini yasaklamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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