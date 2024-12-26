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Uçak Kazasıyla İlgili Tartışmalar Sürüyor

Uçak Kazasıyla İlgili Tartışmalar Sürüyor
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Ukrayna'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı, 38 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının Rusya'nın hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Kazanın nedeni konusunda ise farklı açıklamalar yapılıyor.

(ANKARA) - Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, dün 38 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının Rusya'nın hava savunma ateşinden kaynaklandığını iddia etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan'daki Grozni kentine gitmekte olan yolcu uçağı, planlanan rotasından yüzlerce mil saparak Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında bir tarlaya düştü. Kazadan 29 kişi sağ kurtulurken, 38 kişi hayatını kaybetti.

Kazak yetkililer kazanın nedenin bilinmediğini belirtirken; Rusya'nın sivil havacılığın düzenlenmesinden sorumlu ajansı Rosaviatsia, uçağın bir kuş sürüsüyle çarpışmasına bağlı olarak gelişen sorunlar nedeniyle düştüğünü ifade etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün uçağın düşme nedeninin araştırılması için hükümetine bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko'nun ise dün 38 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının Rusya'nın hava savunma sistemlerinden çıkan ateşten kaynaklandığını iddia etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, soruşturma sonuçlanmadan spekülasyon yapmanın yanlış olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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