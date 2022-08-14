Uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi mezarı başında anıldı Kahramanmaraş'ta geçen yıl yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın için Mersin'in Mut ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Kahramanmaraş'ta geçen yıl yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın için Mersin'in Mut ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın, Mut Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve orman çalışanları katıldı. Anma programında Aydın'ın mezarına çiçek bırakıldı ve dua edildi. Buradaki anmanın ardından Aydın'ın babaevinde de mevlit programı düzenlendi. Kahramanmaş'ta orman yangınına müdahale için Rusya'dan kiralanan söndürme uçağının 14 Ağustos 2021'de düşmesi sonucu orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın da aralarında olduğu 3 Türk ve 5 Rus mürettebat hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Sezgin Pancar Kahramanmaraş Mersin Aydın Güncel Haberler

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