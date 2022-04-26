Son Dakika | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Furkan Otkum İstanbul'da toprağa verildi

BURSA'da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde konuşan acılı anne Sevgi Otkum, "Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, haftaya nişanı vardı" dedi.

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum için Pendik Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, annesi Sevgi Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti. Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"SİGORTASINI YAPMADILAR, BİR İNSAN GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞIR MI?"

"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel