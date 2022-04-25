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Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak 'dedi' anlamadım" dedi.

Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pilot, Bursa, Yerel, Güncel, Haberler

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