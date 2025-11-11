Uçağın Enkazı Güvenliğe Alındı: Kaza Kırım Ekipleri İnceleyecek
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı uçağın enkazının kaza kırım ekipleri tarafından inceleneceğini duyurdu. Düşme sebebi detaylı inceleme ile belirlenecek.
'ENKAZ, KAZA KIRIM EKİPLERİMİZİN İNCELEMESİ İÇİN EMNİYETE ALINMIŞTIR'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi, uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel