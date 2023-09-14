-Uçağı kaçırmak isteyen üç eylemciyi özel harekatçılar yakaladı

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 'Uçaktan Rehine Kurtarma' tatbikatı gerçekleşti. Tatbikata 166'sı emniyet, 187 diğer kurumlardan olmak üzere 353 personel katıldı. Senaryo gereği uçak havadayken uçağı kaçırmak isteyen 3 eylemci yolcuları rehin aldı. Tatbikat sonucunda 3 eylemci gözaltına alınırken, 2 yolcu ise yaralandı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tatbikata İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve havalimanı yetkilileri katıldı. Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Aktaş, tatbikata katılan polis ve havalimanı çalışanlarına teşekkür etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat görüntülerine ilişkin yapılan açıklamada, "Suçluların korkulu rüyası Polis Özel Tatbikatta. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın katılımıyla 'Uçaktan Rehine Kurtarma' operasyonu gerçekleşti" denildi.

PİLOT İLE KULE İRTİBATA GEÇTİ, "YOLCULARI REHİN ADILAR UÇAĞI KAÇIRIYORLAR"

Havalimanı'nda düzenlenen uçak kaçırma tatbikatı senaryosuna göre, THY ait bir yolcu uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek uçağın kaçırıldığına dair bilgi verdi. Uçağın kaptan pilotu eylemcilerin yolcuları rehin aldığını ve uçuşun Avrupa'ya devam etmesini istediğini söyledi. Olay üzerine operasyon merkezi uçağın kaçırıldığını kuleden öğrendi. Kule ile pilot tekrardan irtibata geçerek uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesini H-10 park pozisyonuna park etmesini istedi. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, park pozisyonuna emniyet güçleri konuşlandırıldı.

EYLEMCİ UÇAĞA YAKIT İSTEDİ

Uçağın park pozisyonuna yanaşmasının ardından özel harekat polisleri uçağın arkasına ve altına konuşlanmaya başladı. Bu sırada emniyet ekipleri pilot aracılıyla eylemci ile görüşme isteğini iletti. Oluşturulan kriz merkezi yetkilileri ile uçaktaki eylemci görüşmeye başladı. Eylemci buradan ülkesindeki bir havalimanına gitmek istediğini ve uçağa yakıt istedi. Bu sırada istihbarat birimlerinin eylemcilerin kimlik ve eşgalini belirlemesinin ardından yetkili birimlere bilgi verildi. İlk müzakerede eylemcilere yaralı yolcuların tahliyesi karşılığında uçağa ikram verileceğini kararlaştırdılar. Ambulift ve ambulans ile yaralılar ön kapıdan alınırken ikram malzemesi arka kapıdan uçağa verildi.

YOLCU SİLAHLA YARALANINA OPERASYON EMRİ VERİLDİ

Kriz merkezi ile baş eylemci arasında gerçekleşen ikinci görüşme sarısında bir yolcu, silah ile yaralandı. Bunun üzerine operasyon talimatı verildi. Operasyonun başlamasıyla eylemciler hemen yakalandı. Özel harekat polislerinin kabin içerisinde yapılan kontrolde 25D numaralı koltukta şüpheli bir paket buldu. Yolcuların ve eylemcilerin uçaktan tahliyesinin ardından uçağa bomba imha ekipleri davet edildi. Uçak içindeki şüpheli paketin bomba remorkuna alınarak bomba imha çukuruna götürüldü ve güvenli bir şekilde patlatıldı. Yolcular terminale alınırken, operasyon sonucu yakalanan 3 eylemci TEM ekiplerine teslim edildi.