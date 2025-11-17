Haberler

Üç Yılda Mezuniyet İmkanı! YÖK’ten Yeni Uygulama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini üç yılda tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak yeni uygulamanın gelecek yıldan itibaren başlayacağını duyurdu. Uygulamaya yönelik pilot projeler 7 ilde gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilen Üniversite–Sektör İş Birliği Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, koşulları karşılayan ve başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini üç yılda tamamlamalarına olanak tanıyacak yeni uygulamanın gelecek yıldan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Üniversite Sektör İş Birliği Komisyonu Toplantısı yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, isteyen, şartları taşıyan ve başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede yükseköğrenimi bitirmelerinin ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istediklerini belirtti.

Özvar yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bir çalışma içerisindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir. Ülkemizin hem zihinsel beceri gerektiren alanlarda hem de sahada uygulama bilgisi yüksek işgücüne duyduğu ihtiyaç açıktır. Yüksek katma değerler üretmek ancak bu iki beceri setinin uyumuyla mümkün olabilecektir.  Bunun yanı sıra uluslararası iş gücü piyasalarında yetenek çekebilecek bir ortamın güçlendirilmesi ve yeniden beceri kazandırma yatırımlarının arttırılması büyük önem taşımaktadır."

Özvar, gelecek dönemdeki öncelikli hedeflerinden birinin, önlisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde yürütülen uygulamalı eğitim modelini daha geniş ölçekte yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bugüne kadar yeterince etkili olmayan ya da verim sağlayamayan staj uygulamalarını, işyeri odaklı bir mesleki eğitim yapısına dönüştürmeyi planladıklarını da belirtti. Özvar açıklamasını şöyle tamamladı:

"İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini, alınacak sonuçlara göre kısa süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz. Öğrencilerimizin 20 gün gibi kısa ve verimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi uygulamalarla mesleki tecrübe kazandığı bir modele doğru programlarımızı dönüştürmeye başladığımızı ve bu konuda irademiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
84 yaşındaki gazeteci evinde ölü bulundu

84 yaşındaki gazeteci evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.