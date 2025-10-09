Üç Türk Milletvekili Azerbaycan Üzerinden Türkiye'ye Dönüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönüş için Azerbaycan'a hareket ettiğini açıkladı. Ayrıca, diğer Türk vatandaşlarının yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, diğer Türk vatandaşlarının da yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
"Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." denilen paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.