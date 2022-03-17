Üç nesilden Çanakkale'ye "gönül yolculuğu"

ÇANAKKALE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" etkinliği kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi, çocukları ve torunları ile Çanakkale'ye yola çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Bakanlık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" konulu etkinlik hazırladı.

Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında, 7 bölgeden 7 gazi ile çocukları ve torunları Çanakkale'ye hareket etti.

Üç nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığınca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek, ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek. Ayrıca ziyaretçilere Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak.

Gaziler ile çocukları ve torunları 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma resmi törenine de katılacak.

Gaziler, 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Üç neslin Çanakkale'deki ecdat ziyareti, törene katılımla tamamlanacak.