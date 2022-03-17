Üç nesilden Çanakkale'ye gönül yolculuğu

ÇANAKKALE (Bültenler) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının organizasyonuyla 18 Mart Çanakkale Zaferi veŞehitleri AnmaGünü dolayısıyla gaziler ile onların çocukları ve torunları, Anadolu'dan Çanakkale'ye "gönül yolu" oluşturdu.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" konulu etkinlik hazırladı.

Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında 7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları Çanakkale'ye yola çıktı.

Çanakkale'de ecdadla buluşacak üç nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığınca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek. Burada, ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek ziyaretçilere, Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak.

Gaziler, çocukları ve torunları 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma resmi törenine katılacak. Gaziler 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Üç neslin Çanakkale'de ecdadı ziyareti törene katılımla tamamlanacak.

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