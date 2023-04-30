Üç mevsim gördü: Denizdeki en zorlu yolculuğu 234 günde tamamladı

Güney Afrikalı yelkenci Kirsten Neuschäfer, Altın Küre Yarışı'nı (Golden Globe Race) kazanan ilk kadın olmayı başardı. Dünyanın çevresini otomatik pilot kullanmadan dolaşan Neuschäfer, hepsi erkek olan diğer 15 yarışmacıyı geride bıraktı. Yarışmayı 12 sporcu farklı noktalarda tamamlayamadan bırakmak zorunda kalırken Neuschäfer, en yakın rakibine 1 gün süreyle fark attı. Başarılı sporcu, yarışmayı 234 günde tamamladı.

4 Eylül 2022'de Fransa'nın batısında, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Les Sables-d'Olonne kasabasından yarışmaya başlayan 40 yaşındaki yelkenci Kirsten Neuschäfer, 30 bin deniz mili (54 bin km) uzunluğundaki yolculuğunu 234 günün sonunda 27 Nisan 2023'te aynı noktada tamamladı. Minnehaha isimli teknesiyle denizdeki en zorlu yolculuk olarak gösterilen rotada yol alan Kirsten Neuschäfer, 233 gün, 20 saat, 43 dakika ve 47 saniyelik resmi süreyle yarışı durmadan tamamladı. Güney Afrikalı Neuschäfer, Perşembe günü çizgiyi geçtiğinde, yarışı durmadan tamamlamak için mücadele eden yalnızca 2 denizci vardı. Neuschäfer, en yakın rakibine 1 gün süreyle fark attı. Diğer 12 yarışmacı ise farklı noktalarda yarıştan çekilmek zorunda kalarak rotalarını tamamlayamadı.

"HAYATTA BİR KEZ YAŞANACAK BİR DENEYİM"

Neuschäfer, yarış sonrası Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hissediyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim. Bu denli büyük bir destek beklemiyordum. Yarışı bitireceğim konusunda emindim ancak kazanmak konusunda bir fikrim yoktu. O yüzden gerçekten harika hissediyorum. Kazandığımı anladığım an aklım başımdan gitti. Benimle birlikte yarışmaya devam eden diğer 2 sporcu arkadaşımdan sonra bitişe ulaşacağımı düşünüyordum. Beklemediğim bir sonuç olduğu için bunu idrak etmem zaman alacak" dedi.

OKYANUSTA MAHSUR KALAN FİNLANDIYALI RAKİBİNİ KURTARDI

Yarışı kazanmakla kalmayan başarılı sporcu, rakibi Tapio Lehtinen'i kurtarmak için yolundan saptı. Teknesi batan ve 24 saatten fazla bir süre Hint Okyanusu'nda mahsur kalan Finalndıyalı kaptan Lehtinen'e ilk ulaşan ve kurtaran isim de Kirsten Neuschäfer oldu.

5 OKYANUS GEÇTİ

3 mevsimde 5 okyanus geçen Neuschäfer, hepsi erkek olan diğer 15 yarışmacıyı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. 1988'den önce tasarlanan ve elektronik/teknolojik aletlerin, otomatik pilotun olmadığı teknelerde tek başına yol alınan tarihi yarışma 1968 yılına dayanıyor. Dünyanın çevresini kesintisiz olarak yelkenliyle dolaşan ilk kişi Sir Robin Knox-Johnston, 1968-69 Sunday Times Altın Küre Yarışı'nı kazanan ilk kişi olmuştu.