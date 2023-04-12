'Üç Kız' heykeli kamera ile korunacak

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılıp, tahrip edilen 'Üç Kız' heykeli, yerinden sökülerek bakıma alındı. Heykeltıraşlarca onarılacak heykeller, yerleştirildikten sonra güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat takip edilip, korunacak.

Taşbaşı Mahallesi'nde seyir terası konumundaki açık alana, 17 yıl önce 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenerek yapılan 'Üç Kız' heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016'da gövdesinden kırılıp, zarar gördü. Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, geçen günlerde heykeller 4'üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi. Soruşturma kapsamında heykellere zarar veren kişi veya kişilerin izine rastlanılmadı.

Bölgeye güvenlik kamerası yerleştirildiğini ifade eden Gündoğar, "İdaremizin verdiği karar neticesinde heykellerimizin bulunduğu bölgeye kamera sistemi kuruldu. İnşallah bundan sonra bu tip zarar veren kişiler tespit edilecek. Bundan sonra zarar verilememesi noktasında gerekli tedbirler alındı. Türkülere konu olmuş, bizim sanat tarihinde yeri olan bu heykellerden ne istiyoruz? Sadece oraya değil; Ordu'nun tüm güzelliklerine sahip çıkalım" diye konuştu.