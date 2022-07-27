ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI - Haberler

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ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI

Burdur'da çıkan yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

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Burdur'da çıkan yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Mangaldan dolayı çıkmış olabileceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlarımız terasta ocak, mangal yaparken çok dikkatli olsun, gerekirse yapmasınlar dedi.

Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Tarım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katından dün akşam saatlerinde bir anda alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yakınında bulunan yüksek gerilim hattındaki enerji de ekipler tarafından kesildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

'MANGALDAN DOLAYI ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Çatı yangını ihbarı aldık. Olay yerine gelirken alevler bayağı bir yüksekti. İki merdivenli araçlea müdahale ettik. Zannediyorum çatıda ocak var. Ocağın knarında etler var. Mangaldan dolayı çıkmış olabileceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlarımız terasta ocak, mangal yaparken çok dikkatli olsun, gerekirse yapmasınlar. Çünkü özellikle bu aylarda bu yangınlar çok fazla meydana geliyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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