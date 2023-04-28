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ÜÇ KADINI TEKME- TOKAT DÖVÜP, TAKSİYE ZORLA BİNDİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl'de dün gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme- tokat dövdü. Saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi İnegöl Güncel Haberler

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