Üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Eskişehir, Bursa ve Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri gibi pazarlık edip noter satışı için saat 16.00'dan sonrasına randevulaştıklarını, sahte havale dekontunu gösterdikleri müştekileri paranın ertesi günü hesaplarına geçeceğine ikna ettikten sonra araçlarını alarak dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların aynı yöntemle son 3 ayda 11 aracı alarak dolandırıcılık yaptıkları ve yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Eskişehir, Bursa ve Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılığın talimatı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, şüphelilerin internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri gibi pazarlık edip noter satışı için saat 16.00'dan sonrasına randevulaştıklarını, sahte havale dekontunu gösterdikleri müştekileri paranın ertesi günü hesaplarına geçeceğine ikna ettikten sonra araçlarını alarak dolandırdıklarını ve birkaç kez el değiştirip araçların bulunmasını engellemeye çalıştıklarını belirledi.

Zanlıların aynı yöntemle son 3 ayda 11 aracı alarak dolandırıcılık yaptıkları ve yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da desteğiyle 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 28 zanlıya ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 3 şarjör, 26 fişek, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.