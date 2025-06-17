Üç İlde Bıçak Parası Operasyonu: 11 Sağlık Çalışanı Gözaltında

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda hastalardan "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir profesör, bir doçent ve 3 doktorun da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 50 kadar mağdurun Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemesi sonucunda, şüphelilerin "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan bir profesör, bir doçent ve bir uzman doktorun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta ve yakınlarından, yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili kamu kurumunu aracı kılarak "bağış" adı altında örgütlü olarak maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma sonucu tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ illeri olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu, M.M., V.E., Y.S., M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.