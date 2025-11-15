Üç Eşten Büyük Fedakarlık: Böbreklerini Eşlerine Verdiler

Muş'ta böbrek yetmezliği yaşayan eşlerine böbreklerini vererek hayata tutunmalarını sağlayan 3 elti, sevginin ve fedakarlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Korkut ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyünde yaşayan Mehmet Ali (34), Fehmi (36) ve Şemdin Temli (38) kardeşler, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi almaya başladı.

Doktorların nakil önerisinin ardından Mehmet Ali'nin eşi Çiller (27), Fehmi'nin eşi Hatice (37) ve Şemdin'in eşi Bahar Temli (32), üç kardeşe böbreklerini vermek için gönüllü oldu.

Yapılan analizlerde eşleriyle dokuları uyumlu olan üç kardeş, 5 yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından birer ay aralıklarla ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonların ardından üç kardeş, eşlerinin fedakarlığıyla sağlığına kavuştu.

Ağır işlerde çalışamadıkları için geçimlerini İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan yardımla sürdüren Temli ailesine Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz da ziyarette bulunarak, sevgi, fedakarlık ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen aileyi tebrik etti.

"Diyarbakır'da aynı doktorda nakil ameliyatı olduk"

3 çocuk babası Fehmi Temli, AA muhabirine, 7 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olmak için Diyarbakır'a gittiğini anlatan Temli, şunları kaydetti:

"Eşim bana böbreğini verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. 5 yıl önce nakil oldum. Nakilden sonra sağlığım iyi. Belli aralıklarla Diyarbakır'a kontrole gidiyorum. Diğer iki kardeşime de eşleri böbreklerini verdi. 3 kardeş olarak Diyarbakır'da aynı doktorda nakil ameliyatı olduk. Ağır iş yapmıyorum. Böbrek naklinden sonra çok şükür daha iyiyim."

"Ameliyata giderken bana 'korkusuz kadın' diyorlardı"

Hatice Temli de eşini çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastalığından dolayı eşim çok zayıflamıştı ve güçsüz düşmüştü, çalışamıyordu. Bu nedenle böbreğimi verdim. Ameliyata giderken bana 'korkusuz kadın' diyorlardı. Hastanede çalışanlar, bana 'Bütün böbrek verenler korkuyor ve ağlıyor, sen hiç korkmuyorsun, ağlamıyorsun.' diyordu. Ameliyata giderken hiç üzülmedim ve ağlamadım çünkü eşimi kurtarmak istiyordum."

Kardeşlerden Mehmet Ali'nin eşi Bahar Temli de "15 yıldır evliyim. 4 çocuğum var. Eşimle evlendiğimde hastaydı. Hiç tedirgin olmadan ve gözümü kırpmadan eşime böbreğimi verdim. Eşim ve çocuklarımı seviyorum. Eşim böbrek hastası olduğu için çalışamıyor." dedi.

"Kadınlar, büyük bir fedakarlık yapmışlar"

Aileye destek veren ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ayaz, Temli ailesinin evine misafir olduklarını söyledi.

Burada güzel bir hikayenin yaşandığını ve bu hikayeyi kahramanlarından dinlemek istediklerini ifade eden Ayaz, şöyle konuştu:

"Tıpta mucizeler vardır, bu da o mucizelerden biri. Çok fazla mümkün olmayan bir durum. Üç erkek kardeşe böbrek yetmezliğinden kaynaklı eşleri yardımcı oluyor. Tevafuk o ki üç eşin kendi kocalarına böbrek nakli konusunda doku uyuşması oluyor ve böbrek nakilleri yapılıyor. Çok şükür gördüğümüz kadarıyla üç kardeş ve eşlerinin sağlıkları yerinde. Kadınlar, büyük bir fedakarlık yapmışlar. Bu saatten sonra en büyük fedakarlığı 3 kardeş yapacaklar. İnşallah erkekler kadınlara artık bundan sonraki yaşamları boyunca ellerinden gelen desteği verecekler."

Kaymakam Ayaz'a eşlik eden doktor ve sağlık çalışanları da aile üyelerinin kontrollerini yaparak sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.