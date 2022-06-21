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Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu

Siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi ve İş Forumu'nda bölgesel bağlantılar ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi ve İş Forumu'nda bölgesel bağlantılar ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Dün başlayan ve bugün sona erecek zirve, Letonya'nın başkenti Riga'da devam ediyor.

Üç Deniz İnisiyatifi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'in ev sahipliğinde yapılan forumda, siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, bölgesel bağlantıları ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Levits, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki görev; enerji, ulaşım ve dijitalin aralarında olduğu üç alanda güçlü yönlerimizi geliştirmektir. Enerji bağlantımız daha ciddi bir odak haline getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrim içi katıldığı forumda, Üç Deniz İnisiyatifi'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki rolüne dikkat çekti.

Zelenskiy, ülkesinin İnisiyatif'in aktif bir üyesi olma konusundaki ilgisine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da foruma çevrim içi katılarak birer konuşma yaptı.

Romanya, 2023'te yapılacak zirvenin ev sahibi ülkesi olacak

Forum; sürdürülebilir yatırımlar, akıllı ulaşım sistemleri ve ekonomik koridorların geliştirilmesi, güvenilir dijital ağların yanı sıra dengeli ve esnek enerji sektörü hakkında sonuç odaklı tartışmalara platform sağladı.

Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'i kapsayan Üç Deniz İnisiyatifi'nde, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.

Forum, 12 ülkede enerji, ulaşım ve dijital sektöründeki altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan ABD, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nca destekleniyor.

Romanya, 2023'te yapılacak zirvenin ev sahibi ülkesi olacak.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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