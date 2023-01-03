Üç Boğaz Barajı'nın Nakliye Hacmi Yeni Bir Rekora İmza Attı

WUHAN, 3 Ocak (Xinhua) -- Üç Boğaz Navigasyon İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'nın nakliye hacminin 2022 yılında yeni bir rekor kırdığını belirtti.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Barajı'ndan fışkıran su görülüyor, 19 Ağustos 2020. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

WUHAN, 3 Ocak (Xinhua) -- Üç Boğaz Navigasyon İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'nın nakliye hacminin 2022 yılında yeni bir rekor kırdığını belirtti.

Projenin 2022'deki toplam işlem hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artışla 159,8 milyon tona ulaştı.

Projenin yük hacmi 2022'de, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,53 artışla 159,65 milyon tonu buldu. Bu arada, barajdaki beş kademeli gemi havuzları üzerinden gerçekleşen işlem hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,65 artışla 156,18 milyon tona ulaştı.

Üç Boğaz projesi, 2.309 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğindeki bir baraj, kuzey ve güney taraflarında beş kademeli gemi havuzları ve 22,5 milyon kilovat birleşik üretim kapasitesine sahip 34 turbo jeneratörden oluşan çok işlevli bir su kontrol sistemi.

Üç Boğaz Barajı'ndan geçen yük hacmi, gemi havuzlarının Haziran 2003'te deneme amaçlı açılmasından bu yana hızla arttı.