Üç bin rakımlı Çalyan Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde bulunan üç bin rakımlı Çalyan Gölü, doğaseverleri ağırlıyor.

Şırnak-Van sınırında yer alan, Van'a 80, Gürpınar ilçesine 51, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 38, Hakkari'ye 41 kilometre uzaklıktaki göl, sahip olduğu doğal güzellik ve huzurlu ortamıyla ilgi çekiyor.

Yaz aylarında kar kütleleri, serin havası, soğuk suyu ve manzarasıyla doğaseverlerin tercih ettiği göl, çevresinde kamp yapmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak isteyen doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda kuş ve diğer canlı türlerinin de bulunduğu bölgeyi ziyaret edenler doğa ile iç içe huzurlu vakit geçiriyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından bölgenin tanıtımına katkı sunulması amacıyla gölün bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gölün bulunduğu alanda bir araya gelen doğaseverler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kulüp başkanı Ömer Demez, gazetecilere, Çalyan Gölü'nün görülmeye değer, adeta saklı bir cennet olduğunu söyledi.

Bölgenin Yüksekova'daki Sat Buzul Gölleri'ne benzediğini ifade eden Demez, "Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor genellikle. İlk defa Van'dan buraya doğaseverleri getirdik. Katılımcılar göle ve doğasına hayran kaldı. Ulaşımı çok rahat. Araçla gölün 200 metre yakınına kadar gelinebiliyor. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Cahide Pişkin ise ilk defa göle geldiğini anlatarak, doğasına hayran kaldığını belirtti.

Pişkin, "Rakımı yüksek, ulaşımı çok rahat. Güzel bir gün geçirdim." ifadelerini kullandı.

Muhammed Mehdi Yavuz ise Çalyan Gölü'nü görmeyi çok istediğini dile getirerek, "Mükemmel bir doğası var. Doğaseverleri buraya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Gölü görmek için Şırnak'tan geldiler

Gölün Şırnak'tan gelen ziyaretçilerinden Esra Ödem, Çalyan Gölü'nü daha önce sosyal medyada gördüğünü belirterek, gölün fotoğraflardan daha güzel olduğunu aktardı.

Ödem, "Bir yanda yeşil bitki örtüsü diğer yanda kar kütleleri var ve havası serin. Burayı çok beğendim. Doğaseverlerin burada kamp kurduğunu da öğrendim. Bölgede yaşanan huzur ve güven ile kesinlikle gelinmesi, görülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Engin Deniz de tavsiye üzerine geldiği bölgeyi serin havası ve doğal güzellikleriyle çok beğendiğini belirtti.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mesut Aslan ise son yıllarda sağlanan huzur ve güvenliğin ardından doğaseverlerin bölgeye daha çok geldiğini, göl çevresinde kamp yaptığını söyledi.

Bölgeye 3-4 yıldır rahatlıkla geldiklerini, misafirlerin de bu güzellikleri görmesini istediklerini anlatan Aslan, "Burada kar hiç eksik olmaz. Yazın erimeyen bu karın üstüne kışın tekrar kar yağar. Havası çok serin ve temiz. Manzarası tercih sebebi oluyor." ifadelerini kullandı.