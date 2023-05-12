Üç Baltık ülkesinin lideri 'enerjide bağımsızlık' gündemiyle bir araya geldi

Estonya, Litvanya ve Letonya başbakanları, enerji güvenliğinin bölge için son derece önemli olduğunu ve enerji sistemlerinin doğrudan Avrupa'ya bağlanıp Rusya'dan bağımsız hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Estonya, Litvanya ve Letonya başbakanları, enerji güvenliğinin bölge için son derece önemli olduğunu ve enerji sistemlerinin doğrudan Avrupa'ya bağlanıp Rusya'dan bağımsız hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Tallinn'de bir araya gelen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ortak açıklama yaptı.

Kallas, bugün karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin enerji güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, üç ülkenin liderleri olarak bu konuya odaklandıklarını söyledi.

Enerji sistemlerini, Orta Avrupa ile başarılı ve etkin şekilde senkronize etmenin öncelikli konu olduğuna dikkati çeken Kallas, üç ülkenin stratejik çıkarları gözetilerek işbirliğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, Avrupa'nın elektrik altyapısı ile senkronizasyonun hızlandırılmasını desteklediklerini belirterek, "Özellikle üretim kapasitesi ve enerji fiyatları ile ilgili teknik çalışmalar, bu sürecin detaylarını ve kesin zamanlamasını netleştirmemizi sağlayacak. Çalışma sonuçlarını büyük bir merakla bekliyoruz. Bu konuda, tedarik güvenliğini sağlamak ve tüketiciler için riskleri en aza indirmek için birlikte çalışmak anahtar olacak." diye konuştu.

Teknik çalışmalar biter bitmez senkronizasyon için çalışmaların hızlandırılacağının altını çizen Kallas, bu konuda Avrupa Komisyonu ve Polonya ile yakın koordinasyon içinde olacaklarını ifade etti.

Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Avrupa'da barış için Ukrayna'ya NATO ve Avrupa Birliği'nde ihtiyacımız var. Temmuzdaki NATO Zirvesi'nde de Ukrayna için olumlu bir mesaj verilmeli. Ukrayna'ya desteğimizin artarak sürmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Hepimizde siyasi irade ve kararlılık var"

Letonya Başbakanı Karins, enerji konusunda özellikle deniz üstü rüzgar santrallerinin son derece önemli olduğunu ve altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Orta Avrupa elektrik şebekesiyle senkronize olmanın Letonya için yüksek öncelikli bir konu olduğuna dikkati çeken Karins, şöyle devam etti:

"Teknik düzeyde mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeliyiz. Bu konuda hepimizde siyasi irade ve kararlılık var. Ayrıca Litvanya'nın bu enerji bağımsızlığı için başarılı bir test yaptığını öğrendik ve bu çok olumlu bir gelişme. Bu gelişmeler, enerjide Avrupa ile senkronize olma hedefimizin ulaşılabilir olduğunu ve ilk başta düşündüğümüzden daha yakın olduğunu gösteriyor."

"Rusya'nın enerjiyi nasıl silah olarak kullandığına dair doğrudan tecrübemiz var"

Litvanya Başbakanı Simonyte de Baltık ülkelerinin enerji güvenliği konusunda işbirliği yapmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Elektrik sistemlerinin Orta Avrupa ile senkronize edilmesinin çok kritik bir konu olduğuna işaret eden Simonyte, "Rusya ve Belarus'a bağımlılıktan uzaklaşmak ve enerji bağımsızlığı için bu oldukça önemli. Ne yazık ki, Rusya'nın enerjiyi nasıl silah olarak kullandığına dair doğrudan tecrübemiz var. Bunları göz ardı edemeyiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya desteğin önemli olduğunu belirten Simonyte, uzun menzilli füzeler ve savaş uçaklarının Kiev'e verilmesi gerektiğini kaydetti.