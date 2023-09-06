Üç bakanlık "kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine" yönelik işbirliği protokolü imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün 5 yıl daha uzatılacağını belirterek, kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirmede kadın kooperatiflerinin önemli bir işletme modeli olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün 5 yıl daha uzatılacağını belirterek, kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirmede kadın kooperatiflerinin önemli bir işletme modeli olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, güçlü kadının ailenin, toplumun ve ülkenin temeli, geleceğe güvenle bakabilmenin anahtarı olduğunu kaydetti.

Sağlıklı bir yetişkinliğin temelinin sağlıklı bir çocukluk dönemine dayandığını, öz güvenli ve güçlü bir anne figürünün çocuk için en büyük güven kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "Ailede olduğu kadar aile dışında da güçlü kadınların varlığı o ortama değer katar. Kadınların bakış açısı, hassasiyetleri dokunduğu her işe yansır." dedi.

Göktaş, kadının toplumsal alanda görünürlüğünün artmasını, karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını ve her alanda ülke kalkınmasına katkıda bulunmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, AK Parti iktidarı süresince kamuda ve özel sektörde çalışma hayatında kadın sayısının artmasının en önemli gündemleri olduğunu belirtti.

Kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının kendileri için çok kritik olduğu vurgulayan Göktaş, "Meclisten parti yönetimine, siyasette kadınların güçlü temsiline kadar birçok ilk, AK Parti döneminde gerçekleşti. 2002 yılında iktidara geldiğimizde Meclis'te kadınların temsil oranı yüzde 4 civarındayken bugün yüzde 18'in üzerine çıkmış durumda. Bu oranda AK Parti'nin büyük bir payı var." diye konuştu.

Bakanlığın ana çalışma alanlarının arasında kadınlara yönelik politikalar ve hizmetler olduğunu belirten Göktaş, güçlü bir toplum için kadınların karar alma mekanizmaları ve çalışma hayatında olduğu kadar ekonomik hayat ve ticarette de güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Kadınların iş hayatında statü sahibi olmaları, eğitim, girişimcilik, yönetim ve ticaret gibi alanlarda daha görünür olmaları için politikalar ürettiklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirme adına kadın kooperatiflerini önemli bir işletme modeli olarak kabul ediyoruz. Kooperatifler, Anadolu'nun tarihi birikiminden beslenen bir model. Bu değerli birikimi çağın gereklerine uygun şekilde dönüştürmek ve geleceğe taşımak çok önemli. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini kadınların güçlendirilmesi için kritik bir inisiyatif olarak görüyoruz. Bu kooperatiflerin kadınların ekonomik bağımsızlığını, girişimciliklerini destekleyen ve kadınların tek başına ulaşamayacakları imkanlara el birliğiyle ulaşmalarını sağlayan bir model olması çok kıymetli."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 100 Günlük İcraat Programı'nın tüm bakanlıklar için çeşitli başlıkları içerdiğini anımsatarak, programdaki "kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması" başlığının bakanlığın kadınlara yönelik çalışmalarında önemli gündemlerden biri olduğuna işaret etti.

1007 yeni kadın kooperatifi kurulması teşvik edildi

Kadın kooperatiflerinin çalışma alanına göre Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüklerine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerini geliştirmek adına eğitim, danışmanlık ve farkındalık artırma gibi alanlarda özel faaliyetler yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliğinde 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 12 ilde eğitim ihtiyaç analizleri yaptık. Bu analizler çerçevesinde düzenlediğimiz eğitimlerle kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için uzman ve danışmanlar aracılığıyla kooperatif üyelerinin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kadınların, ailenin ve neticede toplumun daha da güçlü hale gelmesi için birlikte çalışmayı önemsiyoruz."

Protokol kapsamında 81 ilde bakanlık il müdürlükleri koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grubu oluşturduklarını belirten Bakan Göktaş, 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 45 bin kişiye ulaştıklarını, 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirdiklerini, 1007 yeni kadın kooperatifi kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları'nı gerçekleştirdiklerini, 10 bölgesel buluşmada 3 bin 550 kişiye ulaştıklarını belirten Göktaş, kadın kooperatiflerini ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara taşıyabilmeleri için desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Göktaş, bakanlık koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün 30 Ekim 2018'de imzalandığını, protokolü 5 yıl daha geçerli olmak üzere tekrar imzalayarak devam ettirecekleri kaydetti.

Konuşmaların ardından protokole imza atan bakanlar 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kadın kooperatiflerinin kurduğu stantları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.