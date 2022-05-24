Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor - Haberler

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Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Murat Kurum, Güncel, Haberler

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