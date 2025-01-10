Üç Bacaklı Kedi Tripod, Başkent Esnafının Maskotu Haline Geldi

Başkentte bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi.

Tripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.

Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.

Üç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.

Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.

"Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.

Tripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.

Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripod'dan çok korkuyor. Sosyal medyada Tripod'un bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."