Üç ay camiye düzenli geldi bisiklet kazandı

ERZURUM 'Haydi çocuklar camiye, Namazımı Kılıyorum Hediyemi Alıyorum' sloganıyla yola çıkan Oltu Müftülüğü, Muzaffer Çavuş Vakıf camii imam hatibi Arif Macit, Kadir gecesi, 90 kuran kursu öğrencisini ödüllendirdi.

Teravi namazından sonra cami içerisinde düzenledikleri ödül töreninde öğrencilere hediyeleri verildi. Daha sonra Sakalı Şerif'i öğrencilere ve camii cemaatine gösterildi. Üç aylarda hayata geçirilen projede Camiye gelen kuran kursu öğrencilere verdikleri puana göre birinci olan 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken diğer öğrencilere kadir gecesinde Bayram harçlığı dağıtıldı.

Muzaffer Çavuş Vakıf camii imam hatibi Arif Macit, "Üç aylara özel camimizde açmış olduğunuz mini maketle çocuklara hediyeler dağıttık özellikle Recep Şaban Ramazan ayında gelen çocuklara müezzin arkadaşımla birlikte puan verdik birinci olan öğrencimize sürpriz olarak bisiklet hediye ettik. Diğer öğrencilerimize bayram haçlığı takdim ettik ben bu vesile ile Anne Babalarına hem de Eyup Furkan'a çok teşekkür ederim Furkan hem okuluna devam etti hem de camimize geldi tatillerde namazını camimizde kıldı hal ve hareketlerine müezzin arkadaşla birlikte puanlamamız sonucu hediyeyi hakketti kendisine teşekkür ediyorum. Yine camimize de bekliyoruz" dedi. Bisikleti Kazanan Eyup Furkan Yıldırım, "Bu camiye geliyorum hocam bana bu bisikleti verdi çok mutluyum ve bir daha geleceğim böyle hediyeleri kazanmaya çalışacağım. Bisikletim küçüktü şimdi büyük bisikletim oldu" dedi.

Muzaffer Çavuş Vakıf camii müezzini Yusuf Demirtaş "Bu sene bu camideki ilk ramazanımı geçiriyorum cemaatiyle çocuklarıyla çok farklı bir ramazan geçirdim hocamla birlikte farklı bir proje yaparak camiye market açtık çocukları camiye ısındırmak için çok güzel oldu çokta başarılı oldu çok güzel verimler aldık çocuklarımız camiyi sevdiler bizde Kadir gecesinde onlara bir hediye verelim dedik güzel bir program oldu dedi yardımlarını esirgemeyen bütün hayır severlerden Allah razı olsun" dedi.

Birinci olan Eyup Furkan Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım, "Mahallemizin İmamı ve Müezzinine çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza böyle bir fırsat tanıdıkları için çocuklarımızı internetten uzaklaştırarak farklı aktiviteler sundukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim oğlum birinci oldu çok gururluyum çocuklarımızı camiye alıştırdılar kuran ahlakıyla yetiştirdiler emeğe geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.