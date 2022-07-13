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Üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Olay yeri Kazaya karışan araçlar Yaralıla müdahale Yaralıların ambulansa taşınması DÜZCE - Düzce'de minibüs, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralıla müdahale

Yaralıların ambulansa taşınması DÜZCE - Düzce'de minibüs, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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