Üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı Olay yeri Kazaya karışan araçlar Yaralıla müdahale Yaralıların ambulansa taşınması DÜZCE - Düzce'de minibüs, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri Kazaya karışan araçlar Yaralıla müdahale Yaralıların ambulansa taşınması DÜZCE - Düzce'de minibüs, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Düzce Güncel Haberler

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