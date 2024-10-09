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Üç Adalar'da Su Altı Zenginlikleri Görüntülendi

Üç Adalar'da Su Altı Zenginlikleri Görüntülendi
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Üç Adalar mevkisinde yapılan dalışta, bölgenin biyoçeşitliliği ve su altı zenginlikleri görüntülendi. Dalış ekibi, arkeolojik kalıntılarla birlikte birçok deniz canlısını kaydetti.

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarındaki Üç Adalar mevkisinin su altı zenginlikleri görüntülendi.

En yakın ulaşım Tekirova sahilinden sağlanan bölge, ekolojik ve biyoçeşitliliğiyle Antalya'nın önemli dalış turizmi noktaları arasında yer alıyor.

Yeşille mavinin kucaklaştığı koylarıyla da dikkat çeken Üç Adalar, yaz aylarında tur teknelerinin gezi rotalarında bulunuyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, North Star Dalış Merkezi'nin desteğiyle eğitmen Özcan Meydan, Suat Karaman ve proje asistanı Sadi Bulut ile Üç Adalar'da dalış gerçekleştirdi.

Ekip, Akdeniz'in mavi sularına dalarak arkeolojik kalıntıların yer aldığı Üç Adalar'ın su altındaki biyolojik ve ekolojik zenginliğini kaydetti. Dalışta ahtapot, deniz kadehi, hani, isparoz, karagöz, orfoz, sokar, üçgen, yılan ve vatoz balıkları ile karavida (yengeç) ve tüplü kurtlar gibi deniz canlıları yakın plandan görüntülendi.

"Dalışta fauna ve floradan önemli kayıtlar oluşturduk"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Üç Adalar'ın dalış turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Akıntı sistemlerinin etkisiyle besleyici elementlerin yoğunlaşmasının su altındaki tür çeşitliliğini zenginleştirdiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Antalya çıkışlı dalış tekneleri için uzun bir mesafe olsa da Kemer çıkışlı teknelerin favori dalış noktaları burada. Yaptığımız dalışlarda fauna ve floradan önemli kayıtlar oluşturduk. Arkeolojik eserler de bölgenin önemli kültürel varlıkları arasında yer alıyor. Ekolojisi dikkate alındığında bölgenin milli park statüsüne kavuşturulması, korunması açısından son derece önemli."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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