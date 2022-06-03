Uber, elektronik atıkları ücretsiz toplayacak - Haberler

Uber, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için ücretsiz hizmet verecek. Uber uygulamasında çıkacak olan UberRecycle ürünü aracılığıyla toplanan atıklar, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi atık getirme noktalarına geri dönüşüm için teslim edilecek.

Uber, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde elektronik atıkları toplamak üzere yola çıkıyor. Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi iş birliği ile yürütülecek olan kampanyaya dahil olmak isteyen Uber kullanıcıları, 5 Haziran Pazar günü 12: 00-17: 00 saatleri arasında Uber uygulamasından UberRecycle ürününü ücretsiz çağırarak elektronik atıklarını bağışlayabilecek. Uber kullanıcıları tarafından bağışlanan elektronik atıklar, UberRecycle taksi sürücüleri ile Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi atık getirme noktalarına teslim edilecek.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

UberRecycle kampanyasını hayata geçirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı "Uber olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak ana önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi iş birliği ile UberRecycle projesini hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. Daha sürdürülebilir bir dünya ve İstanbul için geri dönüşüm projeleri yaratmaya devam edeceğiz."

UberRecycle kampanyasından yalnızca 5 Haziran 2022 tarihinde 12: 00-17: 00 saatleri arasında sadece İstanbul'da faydalanılabilecek. UberRecycle talebi, kullanıcının en yakınında bu kampanya için çalışan ve o an müsait olan bir taksiye yönlendirilecek ve geri dönüştürülmek istenen elektronik atıklar UberRecycle sürücüsüne teslim edilebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel