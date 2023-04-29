Uaea, Zaporijya Nükleer Santrali Yakınlarında Yoğunlaşan Askeri Faaliyetlere Karşı Uyarıda Bulundu

VİYANA, 29 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında "artan askeri varlık ve faaliyetler" konusunda uyarıda bulundu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Cuma günü yaptığı açıklamada Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "santralin korunması konusunda mutabakata varmanın önemini ve aciliyetini vurguladığını" söyledi.

Grossi, son birkaç aydır Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulması konusunda Ukrayna ve Rusya ile istişarelerde bulunuyor.

UAEA Başkanı, uzmanların santralin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Perşembe günü Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir vardiyayı tamamladığını söyledi.