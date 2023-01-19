Uaea, Ukrayna'nın Nükleer Santrallerinde Kalıcı Misyonlar Konuşlandırma Sürecini Tamamlamak Üzere

KİEV, 19 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti basın birimi Çarşamba günü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), Ukrayna nükleer santrallerinde kalıcı misyonların konuşlandırılmasını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

KİEV, 19 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti basın birimi Çarşamba günü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), Ukrayna nükleer santrallerinde kalıcı misyonların konuşlandırılmasını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın batısındaki Khmelnytsky nükleer santralindeki misyonun önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Şmihal, "Bugün, Genel Direktör Rafael Grossi'den, Zaporijya Nükleer Santrali de dahil olmak üzere nükleer güvenliği sağlama çabalarımıza UAEA'nın tam destek verdiğine dair güvence aldım" dedi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının aktardığına göre Grossi, "Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturma konusunda çalışıyoruz ve bu konuda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

UAEA'nın Salı günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, uzmanlar kritik önemdeki nükleer emniyet ve güvenlik sistemlerini izleyecek, teknik yardım sağlayacak, tesislerin ihtiyaçlarını değerlendirecek ve UAEA genel merkezine rapor verecek.

Uluslararası nükleer gözlemci konumundaki UAEA'nın açıklamasında, "Ukrayna'nın tüm nükleer güç santrallerinde ve Çernobil sahasında UAEA ekiplerinin kalıcı olarak konuşlanmasıyla, kurumun ülkede eş zamanlı olarak yaklaşık 11-12 personeli bulunacak ve bu kurumun gerçekleştirdiği benzersiz bir girişim olacak" ifadeleri yer aldı.

UAEA misyonu, Ukrayna'nın güneyindeki Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali'nde 16 Ocak'ta göreve başladı.

Ukrayna'da dördü çalışır durumda beş nükleer santral bulunuyor. 26 Nisan 1988'de nükleer bir felaketin meydana geldiği Çernobil nükleer santrali, 15 Aralık 2000'de tamamen kapatılmıştı.

UAEA, 2022'nin Ağustos ayında izleme misyonunu Rus güçlerinin Mart ayından beri kontrol ettiği güney Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne göndermişti.