Uaea: Ukrayna'nın Çernobil Santrali Yakınındaki Orman Yangınları Radyoaktif Tehdit Arz Etmiyor - Haberler

UAEA başkanı Rafael Grossi geçmiş deneyimlerin, bu tür orman yangınlarının, "havadaki radyoaktivite konsantrasyonunda sadece küçük bir artışa" neden olabileceğine işaret ettiğini ve UAEA'nın, Ukrayna'nın, yangınların insan sağlığı için tehlike arz etmediği yönündeki değerlendirmesini kabul ettiğini söyledi.

VİYANA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Perşembe günü, Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer enerji santrali yakınındaki orman yangınlarının radyoaktif bir tehdit arz etmediğini söyledi.

Merkezi Viyana'da bulunan nükleer izleme örgütü yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Çernobil santrali çevresindeki gama seviyesinin referans seviyeleri aşmadığını kendilerine bildirdiklerini söyledi.

Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer enerji santrali yakınında bir dönme dolap görülüyor, 12 Kasım 2019. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

UAEA başkanı Rafael Grossi geçmiş deneyimlerin, bu tür orman yangınlarının, "havadaki radyoaktivite konsantrasyonunda sadece küçük bir artışa" neden olabileceğine işaret ettiğini ve UAEA'nın, Ukrayna'nın, yangınların insan sağlığı için tehlike arz etmediği yönündeki değerlendirmesini kabul ettiğini söyledi. Grossi, 1986 nükleer kazasından kaynaklanan radyoaktif kirlenme halen etkisini sürdürdüğü için bölgede yılın bu zamanlarında kendiliğinden çıkan yangınların sıklıkla görüldüğünü sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın Çernobil kentinde bulunan Çernobil nükleer enerji santralinin tahrip olan ve üzeri yeni bir örtüyle kaplanan 4 numaralı reaktörünün yakınında dolaşan bir köpek görülüyor, 5 Nisan 2017. (Fotoğraf: Chen Junfeng/Xinhua)

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 110 km kadar kuzeyinde yer alan Çernobil santrali Nisan 1986'da tarihin en kötü nükleer felaketlerinden birine sahne olmuştu.

Xinhua / Güncel