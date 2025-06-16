UAEA President Grossi'den İsrail-Iran Gerilimi Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin artmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği ve nükleer silah edinimini engellemek için diplomatik çabaların geciktiği uyarısında bulundu. Grossi, tüm tarafları itidale çağırdı ve nükleer tesisler hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanmasının can kayıplarına yol açtığı, ciddi sonuçları olabilecek radyasyon sızıntısı riskini artırdığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek uzun vadeli diplomatik çözüm için gerekli çalışmaların gecikmesine sebep olduğu uyarısında bulundu.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması nedeniyle Rusya'nın acil oturum talebi üzerine düzenlenen yönetim kurulu toplantısının açılışında konuştu.

Tüm tarafları gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için azami itidal göstermeye çağıran Grossi, "Askeri gerginliğin tırmanması, hayatları tehdit etmekte, insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırmakta ve İran'ın nükleer silah elde etmesini uzun vadede engelleyecek diplomatik bir çözüm için gerekli çalışmaları geciktirmektedir." uyarısında bulundu.

Grossi, nükleer tesislerin korunmasını sağlamak için tüm ilgili taraflarla derhal görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumunu açıkladı

Grossi, UAEA'nın elindeki bilgilere göre İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin son durumunu paylaştı.

Yer üstündeki bölümünün tahrip edildiği 13 Haziran'daki saldırıdan bu yana Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ek hasar meydana gelmediğini belirten Grossi, yer altı bölümüne ise fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını bildirdi.

Grossi, Natanz Nükleer Tesisi'nin dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini, dolayısıyla bu olayın insanlar veya çevre üzerinde radyolojik etkisinin olmadığını ifade etti.

Natanz Nükleer Tesisi'nin içinde hem radyolojik hem de kimyasal kirlenmenin olduğuna dikkati çeken Grossi, nükleer maddenin tesis içinde dağılmış olma ihtimalinin bulunduğu, alfa parçacıklardan oluşan radyasyonun, uranyumun solunması veya yutulması halinde önemli tehlike oluşturduğu uyarısını yaptı.

Grossi, "Ancak bu risk, etkilenen tesislerin içindeyken solunum koruma cihazlarının kullanılması gibi uygun koruyucu önlemlerle etkili şekilde yönetilebilir." dedi.

UAEA Başkanı Grossi, tesis içindeki ana endişenin ise uranyum heksaflorür ve florür bileşenlerinin suyla teması halinde ortaya çıkan kimyasal toksisitesi olduğunu söyledi.

Grossi, "Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ya da yapım aşamasında olan Hondab Ağır Su Reaktörü'nde herhangi bir hasar görülmemiştir. Buşehr Nükleer Santrali hedef alınmamış ve son saldırılardan etkilenmemiştir. Tahran Araştırma Reaktörü de etkilenmemiştir." diye konuştu.

İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğü ancak tesis dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediği bilgisini veren Grossi, "İranlı yetkililer ile UAEA arasındaki işbirliği ve bilgi alışverişini takdirle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Grossi, UAEA'nın İran'da bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Eniştenin kuma isteği faciaya neden oldu

Eniştenin kuma isteği faciaya neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.