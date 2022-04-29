UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'nın, 2011'de nükleer kazasının yaşandığı Fukuşima'daki santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliye planlarında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Grossi, yaptığı açıklamada, Japonya'nın, 2023 için planlanan atık su tahliyesi için sonraki adımları belirlemesinden memnuniyet duyulduğunu belirterek, "Japonya hazırlıklarında önemli ilerleme kaydetti." dedi.

UAEA uzmanlarının çalışmaya devam edeceğini dile getiren Grossi, tahliyeden önce sonuçlar sunabileceğini ifade etti.

Tesisteki su tahliyesini uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde yapmak isteyen Japonya, planı sert şekilde eleştiren komşu ülkelere güvence vermek için UAEA'dan yardım istemişti.

UAEA uzmanlarından bir ekip, şubat ayında tesisi ziyaret ederek yetkililerle görüşmüştü.

Hasarlı tesisteki su, 1000 tankta depolanırken, tankların bu yıl içinde 1,37 milyon ton kapasiteye ulaşması bekleniyor.

2011'de meydana gelen deprem ve tsunami nedeniyle Fukuşima santralinin soğutma sistemleri tahrip olmuş, üç reaktör erimiş ve büyük oranda radyasyon salınmıştı.

Denize tahliye 2023'ün bahar aylarında başlayacak

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren su, litre başına 1500 bekerel seviyesinde sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle, tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

TEPCO, santralde muhafaza edilen suyun salınmaması halinde, tesisin depolama tank kapasitesini en geç 2022 sonbaharında dolduracağı tahmininde bulunuyor.

İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye periyodunun, 2023'ün bahar aylarında başlatılacağı bildirilmişti.