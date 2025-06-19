UAEA: İran'daki Hondab Reaktörü Saldırıya Uğradı, Radyasyon Sızıntısı Yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırdığı İran'da yapım aşamasındaki Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörü'nün vurulduğunu, ancak bu olayın reaktörün nükleer madde içermemesi nedeniyle radyasyon sızıntısı konusunda bir etkisinin olmadığını belirtti.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörü'nün son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın, inşa halindeki Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörünün vurulduğu bilgisine sahip olduğu ifade edildi.

Reaktörün çalışır durumda olmadığı ve nükleer madde içermediği aktarılan açıklamada, bu olayın radyasyon sızıntısı açısından bir etkisinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu anda UAEA'nın, Hondab Ağır Su Tesisi'nin vurulduğuna ilişkin bir bilgisinin bulunmadığı bildirildi.