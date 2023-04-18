UAEA Direktörü Grossi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Astana'da temaslarda bulunan UAEA Direktörü Grossi'yi kabul etti.

Tokayev, bu ziyaretin Kazakistan ile UAEA arasındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemli olduğunu kaydederek, "Zamanında bir ziyaret olduğu kanaatindeyim. Ajans ile işbirliğinin Kazakistan için bir öncelik olduğunu biliyorsunuz. Biz bu önemli kurumun başındaki isim olarak sizin faaliyetlerinizi merak ediyor ve çok takdir ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, özellikle UAEA'nın atom enerjisinin barışçıl kullanımı ve nükleer güvenlik rejiminin güçlendirilmesindeki lider rolüne dikkati çekti.

Grossi de Kazakistan'ın nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sürecindeki küresel sorumluluk rolünü takdir ettiklerini belirterek "Farklı alanlarda birlikte çok şey yapıyoruz. Sağlık alanından gelecekteki nükleer enerji geliştirme programınıza kadar çeşitli konularda sizinle görüş alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyacağım." ifadesini kullandı.

Görüşmede, taraflar, teknik işbirliğinin güçlendirilmesinden Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşasına kadar geniş bir yelpazede konuları ele aldı.

Grossi, Astana temasları kapsamında dışişleri, enerji ve sağlık bakanlarıyla bir araya gelecek ve ülkenin doğusundaki Öskemen şehrinde faaliyet gösteren UAEA Düşük Düzeyli Zenginleştirilmiş Uranyum Bankasını ziyaret edecek.