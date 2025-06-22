UAEA Başkanı: İran'daki Nükleer Saldırılar İnsan Sağlığını Etkilemeyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda hedef alınan nükleer sahaların, çevresindeki insan veya doğaya yönelik sağlık açısından herhangi bir etkisinin olmasını beklemediklerini bildirdi.

UAEA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı.

Grossi, "(İran'da) Hedef alınan sahaların çevresindeki insanlar için sağlık açısından herhangi bir sonuç olmasını beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da nükleer güvenlik ve emniyet durumunun giderek ciddi bir boyuta geldiğine dikkati çeken Grossi, yarın UAEA Yönetim Kurulunun olağanüstü bir oturumda toplanacağını ve kendisinin de burada bir konuşma yapacağını belirtti.

Grossi, UAEA'nın, İran'ın düzenleyici makamlarından, Fordo Uranyum Zenginleştirme Tesisi dahil 3 nükleer tesise yönelik son saldırıların ardından tesislerin dışındaki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığı bilgisini aldığını kaydetti.

İran'daki durumu izlemeye devam ettiklerini belirten Grossi, "UAEA'nın 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılar başlamadan önce teyit ettiği son bilgilere göre, ABD'nin hedef aldığı İsfahan ve Natanz dahil üç tesis farklı seviyelerde zenginleştirilmiş uranyum formunda nükleer malzeme içeriyordu ve bu, vurulan tesislerde radyoaktif ve kimyasal kirlenmeye neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Grossi, UAEA'nın İran'daki denetleme çalışmalarını yeniden başlatabilmesi için "düşmanlıkların durdurulması" gerektiğini belirtti.