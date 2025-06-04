UAEA Başkanı Grossi: Ukrayna'da Nükleer Güvenlik Tehlikesi Devam Ediyor

UAEA Başkanı Grossi: Ukrayna'da Nükleer Güvenlik Tehlikesi Devam Ediyor
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki nükleer güvenlikle ilgili endişelerin sürdüğünü ve tehlikelerin gerçek olduğunu belirtti. Grossi, nükleer santrallerde UAEA'nın varlığının, olası kazaların önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KİEV, 4 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da nükleer güvenlikle ilgili endişelerin sürdüğü uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın TSN.ua medya kuruluşunun çarşamba günkü haberine göre Grossi, salı günü Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, "Nükleer güvenliğe yönelik tehlikeler son derece gerçektir ve varlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Grossi, Ukrayna'daki nükleer santrallerde ajansın varlığının, ciddi bir nükleer kazanın önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986'da meydana gelen bir dizi patlama, tarihteki en kötü nükleer kazalardan birine yol açmış, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan radyoaktif serpintiye neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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