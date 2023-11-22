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UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı...

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UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum.

UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum

Kaynak: AA / Güncel

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