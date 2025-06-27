UAEA Başkanı Grossi: Körfez’de Radyasyon Normal Seviyede

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Körfez bölgesindeki radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. Ayrıca, yaptığı açıklamada, nükleer güvenlik açısından İran'daki bazı tesislerin endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Körfez bölgesindeki radyasyonun normal seviyede olduğunu bildirdi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Grossi, saldırıların ardından Körfez bölgesindeki radyasyonun normal seviyede kaldığını belirtti.

Uluslararası Radyasyon İzleme Sistemi aracılığıyla UAEA'ya düzenli olarak bilgi geldiğini aktaran Grossi, 48 ülkeden oluşan bu ağın, hasar gören herhangi bir nükleer güç reaktöründen önemli bir radyoaktif sızıntı tespit edeceğini kaydetti.

Grossi, "Nükleer güvenlik açısından, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali ile Tahran Araştırma Reaktörü bizim ana endişe kaynağımızdı, çünkü bu tesisleri etkileyen herhangi bir saldırı, sınırın ötesinde potansiyel sonuçları olan bir radyolojik kazaya neden olabilirdi. Bu olmadı ve böylece en kötü nükleer güvenlik senaryosu yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Nükleer tesislerin asla saldırıya uğramaması gerektiğini yineleyen Grossi, UAEA müfettişlerinin, İran'daki doğrulama faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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