UAEA Başkanı Grossi: İsrail, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin Yer Altı Bölümünü Vuramadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırının sadece yer üstü kısmını etkilediğini ve yer altı bölümüne yönelik herhangi bir saldırı belirtisi olmadığını açıkladı. Grossi, nükleer tesislerin güvenliğinin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in, saldırı düzenlediği İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altındaki kısmını vuramadığını belirtti.

Grossi, çevrim içi katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer üstündeki bölümünü imha ettiğini belirten Grossi, ana yakıt zenginleştirme tesisini içeren yer altı bölümüne fiziksel bir saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Grossi, tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğunu dile getirerek, "Nükleer tesisler hiçbir koşul altında saldırıya uğramamalıdır." dedi.

Nükleer tesislerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir askeri harekatın İran ve bölge için ciddi sonuçları olacağının altını çizen Grossi, Natanz Nükleer Tesisi sahası dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini, bunun da bu olayın, halk veya çevre üzerinde herhangi bir dış radyolojik etkisi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Grossi, "Ancak söz konusu etkiler nedeniyle Natanz'daki tesislerin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme mevcuttur. Başta alfa parçacıkları olmak üzere tesis içinde mevcut olan radyasyon türü, uygun radyasyondan korunma önlemleri ile yönetilebilir durumdadır." diye konuştu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisi'nin alt kısmını yok ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

İran İsrail'e karşı saldırı başlattı! Tel Aviv'den canlı yayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.