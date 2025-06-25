UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stoku Tespit Edilemiyor

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini açıkladı. Grossi, İranlı yetkililerin önceki stoklarını koruma amaçlı taşıdığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirdi.

Grossi, Fox News'e verdiği röportajda, İranlı yetkililerin ABD saldırılarından önce zenginleştirilmiş uranyum stokunu "koruyucu önlemler" kapsamında başka bir yere taşıdığını aktardı.

Grossi, "Benim görevim, bu materyalin nerede olduğunu tespit etmeye çalışmak çünkü İran, sahip olduğu tüm nükleer materyali bildirme ve hesap verme yükümlülüğüne sahip ve benim görevim bu olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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