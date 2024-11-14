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UAEA Başkanı Grossi, İran ile Nükleer Müzakereleri Görüşmek Üzere Tahran'da

UAEA Başkanı Grossi, İran ile Nükleer Müzakereleri Görüşmek Üzere Tahran'da
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programı hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile yaptığı görüşmelerde müzakerelerin somut bir sonuca ulaşması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasına haftalar kala nükleer silahlara ilişkin müzakere yapmak için gittiği Tahran'da İranlı üst düzey yetkililer ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüşmesinin ardından, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile ortak basın toplantısında konuşan Grossi, "Politikalar ve kararlar koşulların sonucudur. Bu durumda tüm dünyaya, yeni Amerikan hükümetine ve uluslararası topluma bir birimizi anlayıp anlaşabildiğimizi göstermek için operasyonel adımlar atmalıyız" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programı hakkında görüşmek için gittiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi. İran ile müzakerelerin somut bir sonuca ulaşması gerektiğini belirten Grossi, UAEA'nın ülkelerin nükleer faaliyetlerine ilişkin kendi doğrulamasını yapma olanağına ve kapasitesine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Grossi ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Nükleer tesisleri hedef alan saldırılar yasa dışıdır" dedi. Grossi, İran'ın UAEA'nın müfettiş atamalarını iptal etme hakkına ilişkin ise şunları söyledi:

"İran'la müzakerelerimiz her zaman profesyonel düzeyde oldu. Hiç kimse İran'ın müfettiş atamalarını iptal etme hakkına karşı çıkmıyor. İran, tesislerini kimin denetleyeceğine karar verme hakkına sahiptir. İran'ın müfettiş atamalarını iptal etmesi bizim çalışmalarımız açısından iyi değil, umarım bu sorun çözülür. Uzmanlaşmış işgücünün yeteneklerinden yararlanacak çözümler bulmaya çalışıyoruz ancak yakın gelecekte bu çözümü bulabileceğimiz konusunda iyimserim."

Ortak basın toplantısında Grossi'nin ziyareti sırasında yapıcı müzakerelerde bulunduklarını dile getiren İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise İran ile UAEA arasındaki etkileşimlerin güvenlik önlemleri ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde sürekli olarak devam ettiğini belirtti. UAEA Yönetim Kurulu'nun alacağı herhangi bir karar İran'ın tepkisiyle karşılaşacağını ifade eden İslami, İran'ın baskılardan etkilenmeyeceğini, programını ulusal çıkarları çerçevesinde ilerleteceğini kaydetti.

Grossi, İran gezisinin önemli bir aşaması olarak yarın Fardo ve Natanz'daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyi planladığını belirtti. Grossi, "Bu ziyaret İran'ın nükleer programının gelişimini tam olarak anlamama yardımcı olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Baskı ve gözdağı altında müzakere etmeye hazır değiliz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NPT'nin kararlı bir üyesi olarak UAEA ile tam iş birliğimizi sürdürüyoruz. Farklılıklar iş birliği ve diyalog yoluyla çözülebilir. Cesaret ve iyi niyetle ilerleme konusunda mutabık kaldık. İran barışcıl nükleer programı konusunda müzakere masasını hiçbir zaman terk etmemiştir. Top, Fransa, İtalya ve Almanya'nın sahasındadır. Ulusal çıkarlarımız ve devredilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye istekliyiz, ancak baskı ve gözdağı altında müzakere etmeye hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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